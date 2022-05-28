28 мая 70’ Онлайн
Ливерпуль 0
Реал 1
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Хулиганов разгоняли газом: что творилось перед финалом Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
28 мая, 23:05
Начало поединка между Ливерпулем и Реалом пришлось отложить из-за английских болельщиков, которые без билетов прорывались на "Стад де Франс"

Полицейские задерживают фана Ливерпуля / Фото: REUTERS

Главный матч еврокубкового сезона между Ливерпулем и Реалом начался почти на полчаса позже из запланированного. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Сначала было сообщение, что автобус Ливерпуля попал в пробку и команда опоздала на стадион.

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Однако потом появилась информация, что английские фанаты без билетов прорывались на стадион. Судя по видео, которые появились в Интернете, это более похоже на правду.

По словам очевидцев, полиция применила против болельщиков английской команды слезоточивый газ.

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