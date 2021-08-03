Хочеться взяти весло і повернутися! Українські веслувальники без фіналу, але Чебан налаштований воювати

Чебан оцінив виступ Павла Алтухова і Дмитра Янчука / Фото: Reuters
Сьогодні вранці в каное-двійці Павло Алтухов і Дмитро Янчук стали п'ятими в півфіналі. А адже Янчук був бронзовим призером Олімпійських ігор 2016 в Ріо.
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"У мене самого "мурашки ходять". Хочеться взятися за весло і повернутися. Є сили і бажання, але у мене вже інше покликання – вести команду вперед. Сподіваюся, все складеться як планували. Хоча, перші два дні виявилися невдалими для нас: і через погоду, і через розташування човнів", – сказав Чебан НОК України
/ Фото: AFP
Чебан зазначив, що на цих змаганнях вперше нікому не надають систему розподілу по воді: "Тобто не було можливості вибрати воду, щоб ми стали на іншій стороні. Той вітер, який розганявся нам на зустріч, давав в нашу сторону більшу хвилю".
Гребці Павло Алтухов і Дмитро Янчук / Фото: Reuters
"Якби хлопці по-іншому стояли – спереду лівий, а ззаду – правий – більше б сил вкладалося у веслуванні, ніж на утримання човна по центру. Такий розподіл був би кращим для нас.
Але не будемо впадати у відчай. Павло ще може реабілітуватися. Він краще виступає в каное-одиночці, як показало Ріо-2016. Наша війна не програна – є кілька патронів в олімпійській обоймі"
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