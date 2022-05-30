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Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
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Хейні – щур. Камбосос розповів, як американець "злив" йому Лопеса

Сергій Шаховець
30 травня, 12:38
Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос та Девін Хейні розігріли публіку напередодні поєдинку у Сіднеї

Камбосос морально знищив Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні мегафайту в Австралії Джордж Камбосос та Девін Хейні провели прес-конференцію. Абсолютний чемпіон вирішив ще до поєдинку морально знищити суперника, звинувативши Хейні у зливі інформації про Теофімо Лопеса. Нагадаємо, у листопаді минулого року Камбосос сенсаційно відібрав усі пояси у кривдника Ломаченка.

"Я бачу, що він дуже нервує. Юнець не знає, у що він уплутався. Загалом я бачу в його очах щура, донощика, гризуна. Перед моїм боєм з Лопесом цей хлопець надсилав мені інформації про Теофімо. Це донощик, щур.

У моєму словнику це саме щур, тим більше, коли ти доносиш іноземцю. Це — публічний ворог номер один. Теофімо, я впевнений, що ти чекатимеш, щоб розібратися з Хейні після його прибуття в Лас-Вегас, коли я улагоджу з ним свої справи.

/ Фото: Getty Images

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Він надавав мені всю інформацію про Лопеса: "Він курить кальян. Має проблеми з дружиною. Я чув погані речі про його дружину".

Кинь, хлопче. Це битва, війна. Звичайно, я прийму будь-яку інформацію перед боєм з Теофімо Лопесом, але цей хлопець робив це за спиною співвітчизника", – цитує Камбососа fightnews.info.

Джордж Камбосос відібрав пояси у Теофімо Лопеса / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що бій абсолютного чемпіона у легкій вазі Камбососа та володаря титулу WBC Хейні відбудеться 5 червня в Австралії.

Раніше ми повідомляли, що батько Камбососа назвав двох найбільш ймовірних суперників абсолюту в наступному бою. Українець Василь Ломаченко може битися з австралійцем вже наприкінці цього року.

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Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні