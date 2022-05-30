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Австрия --
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Дания --
3 июня 21:45
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Нидерланды --
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Армения --
Ирландия --
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Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Чехия --
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Хейни – крыса. Камбосос рассказал, как американец "слил" ему Лопеса

Сергей Шаховец
30 мая, 12:38
Абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос и Девин Хейни разогрели публику накануне поединка в Сиднее

Камбосос морально уничтожил Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

В преддверии мегафайта в Австралии Джордж Камбосос и Девин Хейни провели пресс-конференцию. Абсолютный чемпион решил еще до поединка морально уничтожить соперника, обвинив Хейни в сливе информации о Теофимо Лопесе. Напомним, в ноябре прошлого года Камбосос сенсационно отобрал все пояса у обидчика Ломаченко.

"Я вижу, что он очень нервничает. Юнец не знает, во что он ввязался. В целом я вижу в его глазах крысу, доносчика, грызуна. Перед моим боем с Лопесом этот парень присылал мне информации о Теофимо. Это доносчик, крыса.

В моем словаре это именно крыса, тем более когда ты доносишь иностранцу. Это публичный враг номер один. Теофимо, я уверен, что ты будешь ждать, чтобы разобраться с Хейни после его прибытия в Лас-Вегас, когда я улажу с ним свои дела.

Лопес потерял титулы и едва не потерял жизнь / Фото: Getty Images

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Он предоставлял мне всю информацию про Лопеса: "Он курит кальян. У него проблемы с женой. Я слышал плохие вещи о его жене".

Брось, парень. Это битва, это война. Конечно, я приму любую информацию перед боем с Теофимо Лопесом, но этот парень делал это за спиной соотечественника", – цитирует Камбососа fightnews.info.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Напомним, что бой абсолютного чемпиона в легком весе Камбососа и обладателя титула WBC Хэйни состоится 5 июня в Австралии.

Ранее мы сообщали, отец Камбососа назвал двух наиболее вероятных соперников абсолюта в следующем бою. Украинец Василий Ломаченко может сразится с австралийцем уже в конце этого года.

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Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня