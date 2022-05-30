Хейни – крыса. Камбосос рассказал, как американец "слил" ему Лопеса

Камбосос морально уничтожил Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

В преддверии мегафайта в Австралии Джордж Камбосос и Девин Хейни провели пресс-конференцию. Абсолютный чемпион решил еще до поединка морально уничтожить соперника, обвинив Хейни в сливе информации о Теофимо Лопесе. Напомним, в ноябре прошлого года Камбосос сенсационно отобрал все пояса у обидчика Ломаченко.

"Я вижу, что он очень нервничает. Юнец не знает, во что он ввязался. В целом я вижу в его глазах крысу, доносчика, грызуна. Перед моим боем с Лопесом этот парень присылал мне информации о Теофимо. Это доносчик, крыса. В моем словаре это именно крыса, тем более когда ты доносишь иностранцу. Это публичный враг номер один. Теофимо, я уверен, что ты будешь ждать, чтобы разобраться с Хейни после его прибытия в Лас-Вегас, когда я улажу с ним свои дела.

Лопес потерял титулы и едва не потерял жизнь / Фото: Getty Images

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Он предоставлял мне всю информацию про Лопеса: "Он курит кальян. У него проблемы с женой. Я слышал плохие вещи о его жене". Брось, парень. Это битва, это война. Конечно, я приму любую информацию перед боем с Теофимо Лопесом, но этот парень делал это за спиной соотечественника", – цитирует Камбососа fightnews.info.

Джордж Камбосос отобрал пояса у Теофимо Лопеса / Фото: Getty Images

Напомним, что бой абсолютного чемпиона в легком весе Камбососа и обладателя титула WBC Хэйни состоится 5 июня в Австралии.

Ранее мы сообщали, отец Камбососа назвал двух наиболее вероятных соперников абсолюта в следующем бою. Украинец Василий Ломаченко может сразится с австралийцем уже в конце этого года.

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