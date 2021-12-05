Хемілтон наздогнав Ферстаппена: чемпіон Формули-1 визначиться в ОАЕ

Хемілтон може стати восьмиразовим чемпіоном світу / Фото: REUTERS
У Джидді завершилися передостанні перегони у чемпіонаті Формули-1. Вони вийшли дуже насиченими на події.
Двічі пілоти бачили червоні прапори. Спочатку перегони зупинили після аварії Міка Шумахера. А потім зіткнулися Серхіо Перес, Джордж Рассел і Микита Мазепін.
Коли пристрасті вщухли Льюїс Хемілтон і Макс Ферстаппен влаштували розбірки за перше місце.
Ферстаппен їхав першим, але під час атаки Хемілтона видавив його з траси. Зрозумівши свою помилку, Макс вирішив пропустити суперника, але той не зрозумів маневру, і гонщики мало не зіткнулися.
З другої спроби пілот Ред Булла таки пропустив Хемілтона, але у ту ж мить же випередив його. І отримав штраф у 5 секунд, за перевагу, отриману за межами траси.
У результаті Ферстаппену знову довелося пропускати Льюїса. Цього разу британець зберіг перше місце та виграв Гран-прі Саудівської Аравії.
Отже, у заліку пілотів перед останньою гонкою сезону є повна рівність. У Хемілтона та Ферстаппена по 369,5 очок. Чемпіон визначиться за тиждень в ОАЕ.
Результати Гран-прі Саудівської Аравії:
- Льюїс Хемілтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – + 11,825
- Валттері Боттас (Мерседес) – +27,531
- Естебан Окон (Альпін) – +27,633
- Даніель Ріккардо (Макларен) – + 40,121
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +41,613
- Шарль Леклер (Феррарі) – +44,475
- Карлос Сайнс (Феррарі) – +46,606
- Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – +58,505
- Ландо Норріс (Макларен) – 1.01,385
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – +1.17,212
- Ніколас Латіфі (Уїльямс) – +1.23,249
- Фернандо Алонсо (Альпін) – +1 коло
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1 коло
- Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – +1 коло
- Себастьян Феттель (Астон Мартін) – зійшов
- Серхіо Перес (Ред Булл) – зійшов
- Джордж Рассел (Вільямс) – зійшов
- Микита Мазепін (Хаас) – зійшов
- Мік Шумахер (Хаас) – зійшов
Залік пілотів
- Макс Ферстаппен – 369,5 очок
- Льюїс Хемілтон – 369,5
- Валттері Боттас – 218
- Серхіо Перес – 190
- Шарль Леклер – 158
- Ландо Норріс – 154
- Карлос Сайнс – 149,5
- Даніель Ріккардо – 115
- П'єр Гаслі – 100
- Фернандо Алонсо – 77
- Естебан Вікон – 72
- Себастьян Феттель – 43
- Ленс Стролл – 34
- Юкі Цунода – 20
- Джордж Рассел – 16
- Кімі Райкконен – 10
- Ніколас Латіфі – 7
- Антоніо Джовінацці – 3
Раніше ми писали, що Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер постраждали під час гоночного етапу у Саудівській Аравії.