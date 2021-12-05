5 декабря 14:00
Заря 1
Ингулец 0
5 декабря 17:00
Александрия 3
Минай 0
5 декабря 19:30
Десна 3
Мариуполь 3
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
5 декабря 63’
Ювентус 1
Дженоа 0
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости Формулы-1

Хэмилтон догнал Ферстаппена: чемпион Формулы-1 определится в ОАЭ

Любомир Луканюк
5 декабря, 22:25
Британский пилот выиграл Гран-при Саудовской Аравии и теперь у обеих гонщиков абсолютно одинаковое количество очков

Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира / Фото: REUTERS

В Джидде завершилась предпоследняя гонка в чемпионате Формулы-1. Она вышла очень насыщенной на события.

Дважды пилоты видели красные флаги. Сначала гонку остановили после аварии Мика Шумахера. А потом столкнулись Серхио Перес, Джордж Расселл и Никита Мазепин.

Реклама

Когда страсти улеглись Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен устроили разборки за первое место.

Ферстаппен ехал первым, но при атаке Хэмилтона выдавил его с трассы. Поняв свою ошибку, Макс решил пропустить соперника, но тот не понял маневра и гонщики едва не столкнулись.

Реклама

Со второй попытки пилот Ред Булла таки пропустил Хэмилтона, но тут же обогнал его. И получил штраф в 5 секунд, за преимущество полученное за пределами трассы.

В итоге Ферстаппену вновь пришлось пропускать Льюиса. На этот раз британец сохранил первое место и выиграл Гран-при Саудовской Аравии.

Таким образом, в зачете пилотов перед последней гонкой сезона полное равенство. У Хэмилтона и Ферстаппена по 369,5 очков. Чемпион определится через неделю в ОАЭ.

Реклама

Результаты Гран-при Саудовской Аравии:

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – + 11,825
  3. Валттери Боттас (Мерседес) – +27,531
  4. Эстебан Окон (Альпин) – +27,633
  5. Даниэль Риккардо (Макларен) – + 40,121
  6. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +41,613
  7. Шарль Леклер (Феррари) – +44,475
  8. Карлос Сайнс (Феррари) – +46,606
  9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – +58,505
  10. Ландо Норрис (Макларен) – 1.01,385
  11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +1.17,212
  12. Николас Латифи (Уильямс) – +1.23,249
  13. Фернандо Алонсо (Альпин) – +1 круг
  14. Юки Цунода (Альфа Таури) – +1 круг
  15. Кими Райкконен (Альфа Ромео)- +1 круг
  16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – сошел
  17. Серхио Перес (Ред Булл) – сошел
  18. Джордж Рассел (Уильямс) – сошел
  19. Никита Мазепин (Хаас) – сошел
  20. Мик Шумахер (Хаас) – сошел

Зачет пилотов

  1. Макс Ферстаппен – 369,5 очков
  2. Льюис Хэмилтон – 369,5
  3. Валттери Боттас – 218
  4. Серхио Перес – 190
  5. Шарль Леклер – 158
  6. Ландо Норрис – 154
  7. Карлос Сайнс – 149,5
  8. Даниэль Риккардо – 115
  9. Пьер Гасли – 100
  10. Фернандо Алонсо – 77
  11. Эстебан Окон – 72
  12. Себастьян Феттель – 43
  13. Лэнс Стролл – 34
  14. Юки Цунода – 20
  15. Джордж Расселл – 16
  16. Кими Райкконен – 10
  17. Николас Латифи – 7
  18. Антонио Джовинацци – 3

Ранее мы писали, что Энцо Фиттипальди и Тео Пуршер пострадали во время гоночного этапа в Саудовской Аравии.