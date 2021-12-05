Хэмилтон догнал Ферстаппена: чемпион Формулы-1 определится в ОАЭ

Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира / Фото: REUTERS

В Джидде завершилась предпоследняя гонка в чемпионате Формулы-1. Она вышла очень насыщенной на события.

Дважды пилоты видели красные флаги. Сначала гонку остановили после аварии Мика Шумахера. А потом столкнулись Серхио Перес, Джордж Расселл и Никита Мазепин.

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Когда страсти улеглись Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен устроили разборки за первое место.

Ферстаппен ехал первым, но при атаке Хэмилтона выдавил его с трассы. Поняв свою ошибку, Макс решил пропустить соперника, но тот не понял маневра и гонщики едва не столкнулись.

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Со второй попытки пилот Ред Булла таки пропустил Хэмилтона, но тут же обогнал его. И получил штраф в 5 секунд, за преимущество полученное за пределами трассы.

В итоге Ферстаппену вновь пришлось пропускать Льюиса. На этот раз британец сохранил первое место и выиграл Гран-при Саудовской Аравии.

Таким образом, в зачете пилотов перед последней гонкой сезона полное равенство. У Хэмилтона и Ферстаппена по 369,5 очков. Чемпион определится через неделю в ОАЭ.

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Результаты Гран-при Саудовской Аравии:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) – + 11,825 Валттери Боттас (Мерседес) – +27,531 Эстебан Окон (Альпин) – +27,633 Даниэль Риккардо (Макларен) – + 40,121 Пьер Гасли (Альфа Таури) – +41,613 Шарль Леклер (Феррари) – +44,475 Карлос Сайнс (Феррари) – +46,606 Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – +58,505 Ландо Норрис (Макларен) – 1.01,385 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +1.17,212 Николас Латифи (Уильямс) – +1.23,249 Фернандо Алонсо (Альпин) – +1 круг Юки Цунода (Альфа Таури) – +1 круг Кими Райкконен (Альфа Ромео)- +1 круг Себастьян Феттель (Астон Мартин) – сошел Серхио Перес (Ред Булл) – сошел Джордж Рассел (Уильямс) – сошел Никита Мазепин (Хаас) – сошел Мик Шумахер (Хаас) – сошел

Зачет пилотов

Макс Ферстаппен – 369,5 очков Льюис Хэмилтон – 369,5 Валттери Боттас – 218 Серхио Перес – 190 Шарль Леклер – 158 Ландо Норрис – 154 Карлос Сайнс – 149,5 Даниэль Риккардо – 115 Пьер Гасли – 100 Фернандо Алонсо – 77 Эстебан Окон – 72 Себастьян Феттель – 43 Лэнс Стролл – 34 Юки Цунода – 20 Джордж Расселл – 16 Кими Райкконен – 10 Николас Латифи – 7 Антонио Джовинацци – 3

Ранее мы писали, что Энцо Фиттипальди и Тео Пуршер пострадали во время гоночного этапа в Саудовской Аравии.