Хавбек Шахтаря та збірної України допоміг облаштувати табір для переселенців на "Арені Львів"

Георгій Судаков / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Російське вторгнення в Україні триває вже 23 дні. За цей час фашисти обстріляли чимало українських міст, вбиваючи мирне населення, навіть дітей, під приводом міфічної "спецоперації".
Багато наших спортсменів згуртувалися навколо держави і намагаються допомогти всіма можливими способами. Знайшов себе в гуманітарній сфері хавбек Шахтаря та збірної України Георгій Судаков.
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Гравець переїхав до Львова і разом з дружиною Єлизаветою став волонтером у Shelter Centre для переселенців на "Арені Львів". Георгій зайнявся облаштуванням спальних місць для біженців, а також доставлянням найнеобхідніших продуктів.
"Зараз усі допомагають, уся країна згуртувалася. Не має значення, футболіст ти, спортсмен чи хтось інший. Кожен може зробити свій внесок. Коли почалася війна, багато людей стали мені писати, телефонувати, пропонувати допомогу.
У Львові мені та моїй родині дали притулок незнайомі люди. Звичайно ж, я і сам захотів допомогти іншим: продуктами, одягом для біженців та наших воїнів. Тепер такий момент, коли кожен має допомагати як може.
Коли дізнався, що Шахтар займається облаштуванням гуманітарного центру у Львові, то одразу ж відгукнувся і був готовий допомагати. Намагаюся бути корисним тут, робити все, що в моїх силах. Я відчуваю велику відповідальність у цій волонтерській роботі".