Харлан візьме участь у Танцях з зірками

Ольга Харлан / Фото: FIE

30-річна українська шаблістка Ольга Харлан після Олімпіади в Токіо, де несподівано вибула в першому ж раунді, повідомила, що братиме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками".

"Побачимося на паркеті", – написала Харлан в Instagram

"Для мене участь у проєкті буде ідеальною можливістю показати себе з іншого боку, тому що зазвичай мені важко відкритися. Це неймовірний досвід і хороше фізичне навантаження. Вже не можу дочекатися старту репетицій. До того ж, я хочу познайомитися зі світом шоу-бізнесу, я майже нікого не знаю особисто з артистів, тому маю хорошу нагоду доторкнутися до цього і побачити все зсередини", – наводить слова Харлан УНІАН

Відзначимо, що Ольга Харлан – одна з найтитулованіших спортсменок України за часи незалежності. В її активі – золото, срібло і дві бронзи попередніх Ігор, шість золотих медалей чемпіонатів світу!

Читайте також: У Харлан сльози лилися рікою – і це не через поразку в Токіо

Додамо, що Ольга зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле, який на Олімпійських іграх-2020 у Токіо виборов два срібла – в особистій і командній шаблі.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

БІЛЬШЕ ФОТО ОЛЬГИ ХАРЛАН