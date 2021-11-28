Харків у ямі: Металіст 1925 програв п'ятий матч поспіль

Тренер Металіста Валерій Кривенцов / Фото: FootBoom

Рух забив у ворота харків'ян по голу у кожному з таймів. Перед перервою відзначився Андрій Борячук, а після неї – Юрій Марчук.

ВІДЕО ГОЛІВ РУХУ

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Отже, і далі триває програшна серія Металіста 1925, який перед цим поступився Олександрії (2:5 і 0:2), Зорі (1:6) і Вересу (0:2).

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Останні п'ять матчів харків'яни програли із загальним рахунком – 3:17. Раніше здавалося, що Металіст 1925 міг би навіть поборотися за зону єврокубків. Але ні...

Рух – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70