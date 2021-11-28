28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Харків у ямі: Металіст 1925 програв п'ятий матч поспіль

Олег Люлька
28 листопада, 18:53
У недільному поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 поступився у Львові Руху з рахунком 0:2

Тренер Металіста Валерій Кривенцов / Фото: FootBoom

Рух забив у ворота харків'ян по голу у кожному з таймів. Перед перервою відзначився Андрій Борячук, а після неї – Юрій Марчук.

ВІДЕО ГОЛІВ РУХУ

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Отже, і далі триває програшна серія Металіста 1925, який перед цим поступився Олександрії (2:5 і 0:2), Зорі (1:6) і Вересу (0:2).

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Останні п'ять матчів харків'яни програли із загальним рахунком – 3:17. Раніше здавалося, що Металіст 1925 міг би навіть поборотися за зону єврокубків. Але ні...

Рух – Металіст 1925 – 2:0
Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70