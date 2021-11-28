28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Харьков в яме: Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду

Олег Люлька
28 ноября, 18:53
В воскресном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 уступил во Львове Руху со счетом 0:2

Тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов / Фото: FootBoom

Рух забил в ворота харьковчан по голу в каждом из таймов. Перед перерывом отличился Андрей Борячук, а после него – Юрий Марчук.

ВИДЕО ГОЛОВ РУХА

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Таким образом продлилась проигрышная серия Металлиста 1925, перед этим уступившего Александрии (2:5 и 0:2), Заре (1:6) и Вересу (0:2).

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Последние пять матчей харьковчане проиграли с общим счетом – 3:17. А ведь ранее казалось, что Металлист 1925 мог бы даже побороться за зону еврокубков. Но нет...

Рух – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70