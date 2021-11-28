Харьков в яме: Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду

Тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов / Фото: FootBoom
Рух забил в ворота харьковчан по голу в каждом из таймов. Перед перерывом отличился Андрей Борячук, а после него – Юрий Марчук.
ВИДЕО ГОЛОВ РУХА
Таким образом продлилась проигрышная серия Металлиста 1925, перед этим уступившего Александрии (2:5 и 0:2), Заре (1:6) и Вересу (0:2).
Последние пять матчей харьковчане проиграли с общим счетом – 3:17. А ведь ранее казалось, что Металлист 1925 мог бы даже побороться за зону еврокубков. Но нет...
Рух – Металлист 1925 – 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70