Харьков в яме: Металлист 1925 проиграл пятый матч кряду

Тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов / Фото: FootBoom

Рух забил в ворота харьковчан по голу в каждом из таймов. Перед перерывом отличился Андрей Борячук, а после него – Юрий Марчук.

ВИДЕО ГОЛОВ РУХА

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Таким образом продлилась проигрышная серия Металлиста 1925, перед этим уступившего Александрии (2:5 и 0:2), Заре (1:6) и Вересу (0:2).

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Последние пять матчей харьковчане проиграли с общим счетом – 3:17. А ведь ранее казалось, что Металлист 1925 мог бы даже побороться за зону еврокубков. Но нет...

Рух – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70