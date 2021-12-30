30 грудня 23:00
Порту --
Бенфіка --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 2022 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 2022 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 2022 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 2022 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Гуляє в купальнику по кучугурах. Дружина гравця Шахтаря змінила Мальдіви на Буковель

Андрій Трофімов
30 грудня, 22:09
Дружина Валерія Бондаря не побоялася карпатських морозів. Даша Савіна показала, як вона відпочиває на українському курорті

З моря та в гори / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще два дні тому Даша Савіна постила у Instagram пляжні фотографії у бікіні. Дівчина відпочивала на Мальдівах зі своїм чоловіком Валерієм Бондарем.

Реклама

Читайте також: "Це були депутати, відомі особи": дружина футболіста Шахтаря про своїх залицяльників

А сьогодні Даша показала сексуальні знімки із Буковеля. У червоному купальнику вона гуляє кучугурами.

Реклама

"Проводимо цей рік красиво. Невелика фотосесія у перервах між сауною, джакузі та чаном у чудовій сімейній компанії.

Як вам така подружка Санти?" – запитала Савіна своїх підписників.

Реклама