Гуляет в купальнике по сугробам. Жена игрока Шахтера сменила Мальдивы на Буковель

С моря да в горы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще два дня назад Даша Савина постила в Instagram пляжные фотографии в бикини. Девушка отдыхала на Мальдивах со своим мужем Валерием Бондарем.

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А сегодня Даша показала сексуальные снимки из Буковеля. В красном купальнике она гуляет по сугробам.

"Провожаем этот год красиво. Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании.

Как вам такая подружка Санты?" – спросила Савина своих подписчиков.