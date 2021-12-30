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Гуляет в купальнике по сугробам. Жена игрока Шахтера сменила Мальдивы на Буковель

Андрей Трофимов
30 декабря, 22:09
Супруга Валерия Бондаря не побоялась карпатских морозов. Даша Савина показала, как она отдыхает на украинском курорте

С моря да в горы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще два дня назад Даша Савина постила в Instagram пляжные фотографии в бикини. Девушка отдыхала на Мальдивах со своим мужем Валерием Бондарем.

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А сегодня Даша показала сексуальные снимки из Буковеля. В красном купальнике она гуляет по сугробам.

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"Провожаем этот год красиво. Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании.

Как вам такая подружка Санты?" – спросила Савина своих подписчиков.

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