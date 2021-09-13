Гриз морквину: найбільш безглузда травма у світовому футболі

Рамі Каїб попав до лікарні через моркву

Нідерландський клуб Херенвен втратив захисника Рамі Каїба на невизначений час. Футболіст зламав щелепу, коли їв моркву.

Читайте також: Красуня-воротар отримала жахливу травму на тренуванні

Футболіст у кінці серпня отримав травму щелепи, але продовжував виступати.

"Деякий час тому Каїб отримав сильний удар у щелепу під час гри. Він просто продовжував тренуватися і, звісно ж, їсти. Ну, він вирішив з'їсти морквину, і ця морквина виявилася досить твердою. У результаті тріснула пошкоджена щелепа", – повідомили репортери телеканалу RTV Noord.

Нагадаємо, що вчора 18-річний півзахисник Ліверпуля Харві Елліотт отримав травму ноги в гостьовому матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги з Лідсом.

Раніше гравець Евертона Андре Гомеш отримав жахливий перелом ноги в матчі проти Тоттенгема. В результаті зіткнення з суперниками гомілковостопний суглоб Гомеша вивернувся в неприродне страшне становище.