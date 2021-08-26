Грандіозна сенсація! Український тренер вивів клуб-вискочку в Лігу чемпіонів

Шериф вийшов в груповий етап Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

За сумою двох матчів Шериф в раунді плей-офф кваліфікації здолав загребське Динамо. У першому матчі тиждень тому тираспільці розгромили суперника з рахунком 3:0.

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А сьогодні команди в Хорватії розійшлися нульовою нічиєю. Цікаво, що раніше на клуб українського тренера наїхав ексгравець Ліверпуля.

Відзначимо, що в складі Шерифа грав лише один представник Молдови, інші – легіонери.

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Юрій Вернидуб в кроці від групи Ліги чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Шериф вперше в історії вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів, а до цього тільки один раз грав в плей-офф кваліфікації. А в Лізі Європи команда не піднімалася вище третього місця в групі.

Вернидуб очолив Шериф в грудні минулого року і відразу ж привів до золотих медалей чемпіонату Молдови. У поточному сезоні єврокубків клуб з Тирасполя, крім Динамо, вже здолав албанську Теуту і Алашкерт з Вірменії.