Їм не місце в Лізі чемпіонів! На клуб українського тренера наїхав екс-гравець Ліверпуля

Знаменитий футболіст збірної Нідерландів Дірк Кейт впевнений, що Шерифу нічого робити в Лізі чемпіонів. Команда не стане конкурентом для грандів

Кейт не радий успіхам Шерифа

Вчора тираспольський Шериф створив сенсацію, розгромивши в кваліфікації Ліги чемпіонів загребське Динамо – 3:0.

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Клуб, який тренує українець Юрій Вернидуб, близький до історичної події – вперше потрапити в груповий турнір Ліги чемпіонів. Але не всі раді такому успіху команди з Молдови.

Срібний призер ЧС-2010 і фіналіст ЛЧ-2007 в складі Ліверпуля Дірк Кейт вразив своєю заявою в ефірі голландського телеканалу RTL 7.

"Я знаю, що Ліга чемпіонів – це турнір для чемпіонів. Але таким командам, як тираспольський Шериф, нічого робити в Лізі чемпіонів", – сказав Кейт.

Він мав на увазі те, що скромні клуби не можуть бути конкурентами для грандів. В принципі, саме для цього і створювалася Суперліга.

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Нагадаємо, що Юрій Вернидуб з грудня минулого року є головним тренером Шерифа.

З листопада 2011-го по травень 2019 року Юрій Вернидуб очолював Зорю. З луганчанами він двічі зіграв на груповому етапі Ліги Європи, а також вигравав бронзові медалі чемпіонату України.