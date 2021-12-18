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Готова зайнятися коханням за сніданком. Дружина гравця Динамо не стримує себе у мусульманській країні

Андрій Трофімов
18 грудня, 11:48
Карини Тимчик показала, як відпочиває зі своїм чоловіком на Мальдівах. Дівчина поводиться дуже провокаційно у публічному місці

Каріна і Олександр на Мальдивах / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінець грудня – час відпусток у футболістів. Захисник київського Динамо Олександр Тимчик набирається сил на Мальдівах. Про що регулярно повідомляє у своєму Instagram дружина гравця Каріна.

Дівчина показує, що у них на сніданок, хвалиться купальником та місцевими краєвидами.

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Цей знімок Каріна підписала "Люблю". Схоже, дівчина готова кохатися прямо під час сніданку. І її не зупиняє навіть те, що Мальдіви – мусульманська країна. І там так поводитися непристойно.

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Нагадаємо, що Олександр та Каріна одружилися навесні цього року.