Готова заняться любовью за завтраком. Жена игрока Динамо не сдерживает себя в мусульманской стране

Карина и Александр на Мальдивах / Фото: Коллаж: Сегодня

Конец декабря – время отпусков у футболистов. Защитник киевского Динамо Александр Тымчик набирается сил на Мальдивах. О чем регулярно докладывает в своем Instagram супруга игрока Карина.

Девушка показывает, что у них на завтрак, хвастается купальником и местными пейзажами.

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Этот снимок Карина подписала "Люблю". Похоже, девушка готова заняться любовью прямо во время завтрака. И ее не останавливает даже то, что Мальдивы – мусульманская страна. И там так вести себя неприлично.

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Напомним, что Александр и Карина поженились весной этого года.