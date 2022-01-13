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"Гірницьке" дербі та володар Кубка чемпіонів: що чекає на Шахтар на першому зборі

Сергій Шаховець
13 січня, 19:46
Донецький Шахтар проведе три товариські матчі на зборах у Туреччині

Стали відомі суперники Шахтаря на першому зборі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у "помаранчево-чорних" закінчилися зимові канікули і футболісти протягом трьох днів пройдуть плановий медогляд.

А вже 16 січня команда Де Дзербі вилетить до Туреччини на перший тренувальний збір.

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Тренерський штаб "гірників" запланував проведення трьох товариських матчів.

Розклад матчів

24 січня , 16:00. Шахтар – Вольфсбергер (Вольфсберг, Австрія)

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28 січня , 16:00. Шахтар – Шахтар (Солігорськ, Білорусь)

31 січня , 16:00. Шахтар – Црвена Зірка (Бєлград, Сербія)

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Перший суперник "гірників" – клуб австрійської Бундесліги Вольфсбергер. У сезоні 2020/21 австрійці вийшли з групи Ліги Європи до 1/16 фіналу турніру.

Солігорський Шахтар – чемпіон Білорусі двох останніх сезонів. А сербська Црвена Зірка у 1991 році вигравала Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок.

Усі матчі будуть показані у прямому ефірі на Shakhtar TV та у Shakhtar Club.