Горіть у пеклі, терористи! Усик скаженіє від удару по Кременчуку (фото)

Катерина Усик у гніві на росіян за обстріл ТЦ у Кременчуці

Російські війська продовжують руйнувати нашу країну. Фашисти активно бомбардують міста ракетами, вбивають мирне населення та всіляко порушують мирний порядок життя.

Сьогодні від обстрілу постраждав Кременчук. До міста на Полтавщині прилетіла ракета, яка потрапила до торгового центру. За попередніми даними, удар припав у дуже людне місце, тому місцева влада не виключає великої кількості жертв.

Реклама

На черговий терористичний акт щодо нашої країни відреагувала дружина Олександра Усика. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала в Stories гнівний пост на адресу фашистів.

"Кременчук. Ракета в торговий центр, багато загиблих. Горіть у пеклі, терористи! Помста буде жорсткою. За зраду, за мовчання, за біль нашого народу".

Реклама

На місці працюють рятувальники та багато пожежних машин, а також автомобілів швидкої допомоги. Президент України Володимир Зеленський так прокоментував черговий терористичний акт із боку Росії:

"Кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише спроба людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно".

Вчора фашисти обстріляли дитячий садок та житловий будинок у Києві. Постраждала семирічна дівчинка та її мама, тоді як батько сім'ї загинув. Виявилось, що мати сімейства є громадянкою РФ.