Горите в аду, террористы! Усик в бешенстве от удара по Кременчугу (фото)

Екатерина Усик в гневе на россиян за обстрел ТЦ в Кременчуге

Российские войска продолжают разрушать нашу страну. Фашисты активно бомбят города ракетами, убивают мирное население и всячески нарушают мирный порядок жизни.

Сегодня от обстрела пострадал Кременчуг. В город на Полтавщине прилетела ракета, угодившая в торговый центр. По предварительным данным, удар пришелся в очень людное место, поэтому местные власти не исключают большое количество жертв.

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На очередной террористический акт в отношении нашей страны отреагировала супруга Александра Усика. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала в Stories гневный пост в адрес фашистов.

"Кременчуг. Ракета в торговый центр, много погибших. Горите в аду, террористы! Месть будет жесткой. За предательство, за молчание, за боль нашего народа".

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На месте работают спасатели и много пожарных машин, а также автомобилей скорой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал очередной террористический акт со стороны России:

"Количество жертв невозможно даже представить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно".

Вчера фашисты обстреляли детский сад и жилой дом в Киеве. Пострадала семилетняя девочка и ее мама, тогда как отец семьи погиб. Оказалось, что мать семейства является гражданкой РФ.