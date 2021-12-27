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Ганяє циганську бричку: чим живе Тайсон Ф'юрі поза рингом

Сергій Шаховець
27 грудня, 09:09
Циганський король ніколи не проміняє свій скромний особняк на розкішне життя у Каліфорнії

Ф'юрі катає циганський фургон вулицями міста / Фото: The Sun

Чемпіон WBC у хевівейті британець Тайсон Ф'юрі вже протягом десяти років живе у скромному особняку за 550 тисяч фунтів стерлінгів у невеликому приморському містечку Моркам.

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Незважаючи на величезні гонорари, британець не веде надто розкішне життя.

Тайсон не забуває про своє коріння і в його дворику красується циганський віз, на реставрацію якого він витратив 4 роки. Його дідусь і бабуся народилися у фургоні, дуже схожому на той, яким він їздить вулицями приморського містечка.

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У будинку циганського короля є кімната, де зберігаються всі його трофеї та фотографія у рамці після перемоги над Володимиром Кличком.

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"Люди кажуть мені: "Чому ти не живеш у Каліфорнії чи Америці?"

Навіщо мені залишати свою країну заради грошей та слави?

Мені це подобається. Я б ніколи не покинув Моркам. Це справжня краса. Якби погода була кращою, кожен будинок тут коштував би мільйон фунтів", – цитує Ф'юрі The Sun.

Раніше ми повідомляли, що тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт, який був спаринг-партнером Олександра Усика, напророчив Ф'юрі поразку в поєдинку проти українця.

"Я не думаю, що перемога над Ф'юрі – це щось незвичайне. Я вважаю, що якщо ти не є надзвичайно небезпечним стрільцем, як Вайлдер, то будеш кормом для Усика", – наводить слова Маліка Скотта. Fightnews з посиланням на Boxingnewsonline.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters