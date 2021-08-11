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"Женіть цього бомжа. Таким не місце в політиці": проти боксера-політика виступив його скандальний колега

Андрій Трофімов
11 серпня, 09:10
Скандальний український боксер Іван Редкач з невеликим запізненням відреагував на новину, що боксер Макс Бурсак йде в політику. Редкач закликає гнати його з політики

Іван Редкач - против Макса Бурсака в політиці / Фото: Instagram

У вересні 2020 року Бурсак оголосив, що йде в політику і буде балотуватися в Дарницькому районі столиці від партії "Удар".

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Редкач, який проживає в США, дізнався про це тільки зараз, наткнувшись на новину із заголовком "Знаменитий український боксер пішов в депутати", що дуже його розлютило.

"Чим він знаменитий? З такою вафляй пи***ць Києву і Україні в цілому. Він чистий альфонс і жебрак.

Таким не місце в політиці, депутатам альфонсам, який живе за рахунок дівчат.

Що він може дати киянам – Києву і для України такий депутат. Женіть цього бомжа і альфонса з політики ", – написав Редкач та затегав Володимира Зеленського та Віталія Кличка.

Нагадаємо, боксер Редкач відомий тим, що вкусив за плече свого суперника Денні Гарсію під час недавнього поєдинку, за що був покараний тривалою дискваліфікацією.

А перед цим він зчепився з Ломаченко в церкві. Іван регулярно підколює Василя щодо його релігійних поглядів.

А ще Редкач вимагає вигнати з України "Тренера-сепаратиста" Усика. Сергій Лапін встигав боксувати на чемпіонаті Росії і допомагати Усіку в Україні.

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