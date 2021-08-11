"Женіть цього бомжа. Таким не місце в політиці": проти боксера-політика виступив його скандальний колега

Іван Редкач - против Макса Бурсака в політиці / Фото: Instagram

У вересні 2020 року Бурсак оголосив, що йде в політику і буде балотуватися в Дарницькому районі столиці від партії "Удар".

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Редкач, який проживає в США, дізнався про це тільки зараз, наткнувшись на новину із заголовком "Знаменитий український боксер пішов в депутати", що дуже його розлютило.

"Чим він знаменитий? З такою вафляй пи***ць Києву і Україні в цілому. Він чистий альфонс і жебрак. Таким не місце в політиці, депутатам альфонсам, який живе за рахунок дівчат. Що він може дати киянам – Києву і для України такий депутат. Женіть цього бомжа і альфонса з політики ", – написав Редкач та затегав Володимира Зеленського та Віталія Кличка.