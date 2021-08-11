"Гоните этого бомжа. Таким не место в политике": против боксера-политика выступил его скандальный коллега

Иван Редкач - против Макса Бурсака в политике / Фото: Instagram

В сентябре 2020 года Бурсак объявил, что идет в политику и будет баллотироваться в Дарницком районе столицы от партии "Удар".

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Редкач, проживающий в США, узнал об этом только сейчас, наткнувшись на новость с заголовком "Знаменитый украинский боксер пошел в депутаты", что очень его разозлило.

"Чем он знаменитый? С такой вафляй пи***ц Киеву и Украине в целом. Он чистый альфонс и попрошайка. Таким не место в политике, депутатам альфонсам, который живет за счет девушек. Что он может дать киевлянам – Киеву и для Украины такой депутат. Гоните этого бомжа и альфонса с политики", – написал Редкач и затегал Владимира Зеленского и Виталия Кличко.