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"Гоните этого бомжа. Таким не место в политике": против боксера-политика выступил его скандальный коллега

Андрей Трофимов
11 августа, 09:10
Скандальный украинский боксер Иван Редкач с небольшим опозданием отреагировал на новость, что боксер Макс Бурсак идет в политику. Редкач призывает гнать его из политики

Иван Редкач - против Макса Бурсака в политике / Фото: Instagram

В сентябре 2020 года Бурсак объявил, что идет в политику и будет баллотироваться в Дарницком районе столицы от партии "Удар".

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Редкач, проживающий в США, узнал об этом только сейчас, наткнувшись на новость с заголовком "Знаменитый украинский боксер пошел в депутаты", что очень его разозлило.

"Чем он знаменитый? С такой вафляй пи***ц Киеву и Украине в целом. Он чистый альфонс и попрошайка.

Таким не место в политике, депутатам альфонсам, который живет за счет девушек.

Что он может дать киевлянам – Киеву и для Украины такой депутат. Гоните этого бомжа и альфонса с политики", – написал Редкач и затегал Владимира Зеленского и Виталия Кличко.

Напомним, боксер Редкач известен тем, что укусил за плечо своего соперника Дэнни Гарсию во время недавнего поединка, за что был наказан длительной дисквалификацией.

А перед этим он сцепился с Ломаченко в церкви. Иван регулярно подкалывает Василия относительно его религиозных взглядов.

А еще Редкач требует изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика. Сергей Лапин успевал боксировать на чемпионате России и помогать Усику в Украине.

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