Головою в пісок: атлет невдало виконав стрибок у довжину, його забрали на інвалідному візку

Бельгійський легкоатлет Томас ван дер Платцен невдало виконав стрибок в довжину на Олімпіаді-2020 і полетів головою в пісок. Всьому виною стала травма ноги

Томас ван дер Платцен травмувався на Олімпіаді / Фото: Getty Images, Reuters

Під час розбігу ван дер Платцен пошкодив ногу і не зміг вчасно зупинитися, тому полетів в пісок головою вперед.

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Відразу після приземлення бельгієць почав корчитися від болю. До нього швидко поспішили організатори і забрали атлета зі стадіону на інвалідному візку.

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Як повідомило пізніше бельгійське видання hln.be, Томас ван дер Платцен отримав травму підколінного сухожилля. На цьому Олімпіада-2020 для спортсмена закінчилася.

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