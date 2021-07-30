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Олімпіада 2020 в Токіо

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Страшне падіння на Олімпіаді! Чемпіона з траси забрали до лікарні (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
30 липня, 09:10
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Олімпіада може бути дуже брутальною – дивіться, як під час півфінального заїзду Ігор у змаганнях на велосипедах BMX не пощастило американцеві Коннору Філдсу
Моторошне падіння Коннора Філдса
Моторошне падіння Коннора Філдса / Фото: Reuters

У третьому півфінальному заїзді на велосипедах BMX 28-річний американець з Техасу Коннор Філдс впав на першому повороті на 180 градусів, наштовхнувшись на колесо гонщика, що був попереду. При цьому по Коннору, який упав, проїхалися його переслідувачі – звичайно ж, не навмисно.

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Але самому Філдсу, який отримав сильний удар у голову, від цього не легше. Змагання були зупинені, а медики винесли Коннора з траси на ношах і і на "швидкій" доправили до лікарні.

Стан спортсмена поки залишається невідомим.

Зазначимо, що Філдс – перший в історії США олімпійський чемпіон з велоспорту BMX. Він виграв "золото" в Ріо-2016 і був фаворитом на перемогу в Токіо, але їй не судилося статися.

Парадоксально, але навіть не фінішувавши в третьому півфінальному заїзді, Філдс отримав путівку до фіналу завдяки результатам у двох попередніх гонках. Однак не зміг виступити в заїзді за медалі через ушкодження.

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Виграв же "золото" тут Нік Кімманн з Нідерландів.

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flag Китай КитайCN
17
8
11
36
2
flag Японія ЯпоніяJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
10
12
9
31
5
flag Австралія АвстраліяAU
9
2
11
22
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
6
9
9
24
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
4
5
13
8
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3
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