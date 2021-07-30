Страшне падіння на Олімпіаді! Чемпіона з траси забрали до лікарні (відео)

Олімпіада може бути дуже брутальною – дивіться, як під час півфінального заїзду Ігор у змаганнях на велосипедах BMX не пощастило американцеві Коннору Філдсу

Моторошне падіння Коннора Філдса / Фото: Reuters

У третьому півфінальному заїзді на велосипедах BMX 28-річний американець з Техасу Коннор Філдс впав на першому повороті на 180 градусів, наштовхнувшись на колесо гонщика, що був попереду. При цьому по Коннору, який упав, проїхалися його переслідувачі – звичайно ж, не навмисно.

Читайте також: Від крику тремтіли стіни! Як діти в таборі божеволіли від перемоги Латвії над Росією в Токіо

Але самому Філдсу, який отримав сильний удар у голову, від цього не легше. Змагання були зупинені, а медики винесли Коннора з траси на ношах і і на "швидкій" доправили до лікарні.

Стан спортсмена поки залишається невідомим.

Зазначимо, що Філдс – перший в історії США олімпійський чемпіон з велоспорту BMX. Він виграв "золото" в Ріо-2016 і був фаворитом на перемогу в Токіо, але їй не судилося статися.

Парадоксально, але навіть не фінішувавши в третьому півфінальному заїзді, Філдс отримав путівку до фіналу завдяки результатам у двох попередніх гонках. Однак не зміг виступити в заїзді за медалі через ушкодження.

Читайте також: "Золото" приїде до України! Бронзовий плавець пообіцяв перемогу

Виграв же "золото" тут Нік Кімманн з Нідерландів.