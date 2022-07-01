Голод не тітка. Російський спортсмен крав у супермаркеті (відео)

Канаєв украв каву й побився з охоронцем / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія настільки зубожіла через війну, що спортсменам доводиться красти в магазинах. Боєць змішаних єдиноборств Малік Канаєв намагався вкрасти із супермаркету дев'ять банок кави. Раніше брат російського екс-чемпіона UFC погрожував іноземцю пістолетом.

Крадіжку помітив охоронець і спробував зупинити бійця ММА. Але той застосував проти чоловіка силу. В результаті бійки банки розлетілися магазином, а Канаєв втік. Тепер спортсмену може загрожувати кримінальний термін.

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Нагадаємо, нещодавно російський боєць змішаних єдиноборств Шарабутдін Магомедов побив відвідувача торгового центру у Дагестані. Спортсменові не сподобалося, що той поцілував свою дівчину.