У Росії можуть убити за поцілунок. Боєць ММА підло вирубав перехожого (відео)

Російський боєць змішаних єдиноборств Шарапутдін Магомедов побився у торговому центрі. Причиною став банальний поцілунок. Раніше брат Хабіба Нурмагомедова погрожував іноземцю пістолетом через одяг.

Конфлікт розпочався на ескалаторі. Магомедов зробив зауваження чоловікові за те, що той цілувався з дівчиною. Шарапутдін пояснив це тим, що в Махачкалі така поведінка неприпустима.

Після цього почалася бійка, в якій боєць ММА явно не виглядав фаворитом. Бійку зупинили оточуючі.

Зазнавши фіаско у чесному бою, Шарапутдін Магомедов вирішив діяти підло. Він вийшов із ТЦ і сховався за рогом. Коли потерпілий вийшов на вулицю, боєць ММА вискочив і відправив його в нокаут. Після чого ще й ударив ногою в голову.

Одні з моїх привабливих речей Sharaputdin Magomedov в великій мірі. Apparently he was offended that the guy standing in front of him was kissing his girlfriend pic.twitter.com/nQndpHodFV