24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Рік позбавлення волі! Зірці Реалу озвучили вирок за шантаж

Олег Люлька
24 листопада, 12:28
Карім Бензема відбувся легким переляком, адже рік позбавлення волі йому присудили з позначкою "умовно"

Карім Бензема / Фото: Reuters

Кримінальний суд Версаля ухвалив рішення у справі про шантаж колишнього півзахисника збірної Франції Матьє Вальбуена, який зараз грає за Олімпіакос, відеозаписом інтимного характеру з боку лідера Реала Каріма Бензема та ще чотирьох осіб.

Бензема визнали винним у співучасті у спробі шантажу. Однак, на думку суду, нападник Реала не усвідомлював злочинного характеру своїх дій.

Реклама

Тому Каріма засудили до року в'язниці умовно, а не до реальної посадки за ґрати. Плюс штраф у розмірі 75 тисяч євро. RMC Sport.

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Нагадаємо, Карім Бензема 2015 року діяв як посередник та підбурював партнера зі збірної Франції Матьє Вальбуена заплатити шантажистам, щоб ті не опублікували ролик інтимного змісту за участю останнього.

Реклама

Через скандал обидва гравці були відсторонені від збірної Франції на Євро-2016, але Бензема нещодавно повернули до національної команди.

Реклама