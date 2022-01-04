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Головного антивакцинатора пустили на Australian Open. Зіркам закон не писаний

Любомир Луканюк
4 січня, 13:04
20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" Новак Джокович вирушив до Мельбурну без щеплення від COVID-19

Новак Джокович з трофеєм АО-2021 / Фото: Reuters

Найкращий тенісист світу Новак Джокович оголосив, що йому дали медичний виняток, щоб він міг виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії 2022 року.

"Всіх з Новим роком! Бажаю всім вам здоров'я, любові та щастя. Нехай ви відчуєте любов та повагу до всього живого на нашій чудовій планеті.

Я приголомшливо провів час зі своїми близькими під час паузи. І сьогодні прямую до Австралії з медичним винятком. Вперед, 2022-й!" – написав Джокович у Instagram.

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Цікаво, що на Australian Open пускають лише вакцинованих гравців. А Новак неодноразово скептично відгукувався про щеплення від коронавірусу.

Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – діючий та дев'ятиразовий переможець турніру.