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Главного антивакцинатора пустили на Australian Open. Звездам закон не писан

Любомир Луканюк
4 января, 13:04
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович отправился в Мельбурн без прививки от COVID-19

Новак Джокович з трофеем АО-2021 / Фото: Reuters

Лучший теннисист мира Новак Джокович объявил, что ему дали медицинское исключение, чтобы он мог выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья. Пусть вы почувствуете любовь и уважение ко всему живому на нашей чудесной планете.

Я потрясающе провел время со своими близкими во время паузы. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением. Вперед, 2022-й!" – написал Джокович в Instagram.

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Интересно, что на Australian Open пускают лишь вакцинированных игроков. Новак же неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса.

Australian Open начнется 17 января. Джокович – действующий и девятикратный победитель турнира.