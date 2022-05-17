Гімн України в Емполі виконає зіркова співачка

Наталка Карпа виконає гімн України в Емполі

Сьогодні, 17 травня, національна збірна України зіграє черговий контрольний матч у рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. "Синьо-жовті" зіграють із представником Серії А Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані".

Онлайн-трансляція матчу Емполі – Україна відбудеться у нас на сайті. Початок о 21:30 за київським часом.

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Також УАФ анонсувала зіркового гостя, який виконає гімн України перед стартом. Ним стане заслужена артистка України Наталка Карпа. Популярна співачка відома за виконанням таких хітів як "Сонцезалежна", "Плюс один", "Вірна", "Ті пробач мені", "Я додому повернусь".

"Виконання гімну – надзвичайно хвилюючий і відповідальний момент у житті кожного співака. Це ж більше, ніж пісня. Це – символ гордості та єднання, символ піднесення та вихваляння, символ України! Пишаюся, що саме мені випала нагода заспівати головну композицію нашої держави. І сподіваюся, що мій творчий внесок стане частиною перемоги України!", – цитує Наталку Карпу УАФ.

Додамо, що з 2016 року Наталка Карпа у шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим (позивний "Титановий Джексон"). 26 грудня 2019 року у пари народилася донька Злата.

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Нагадаємо, що збірна України на початку травня розпочала підготовку до поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. Через війну проти Росії наша команда не змогла відіграти його у березні, тому зустріч у Глазго перенесли на 1 червня.

Завтра, 18 травня, збірна України зіграє свій третій контрольний поєдинок. Суперником команди Петракова стане хорватська Рієка.

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