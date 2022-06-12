Гімн України та жорсткий нокаут. У Маямі визначився майбутній суперник Усика

Перед боєм Дюбуа vs Браян звучав гімн України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маямі пройшов вечір боксу під назвою "Бій за свободу та мир", головною подією якого був поєдинок за участю чемпіона WBA World Тревора Браяна (22-1, 15 KO) та британця Даніеля Дюбуа (18-1, 17 KO).

Перед початком бою на арені звучав Гімн України, а весь зал прикрашали синьо-жовті прапори. Таким чином організатор боксерського шоу легендарний Дон Кінг підтримав український народ.

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Поєдинок прогнозовано пройшов під диктовку британського супертяжа. Регулярний чемпіон WBA тримав удар, але не робив жодних агресивних дій у відповідь.

Розв'язка настала у четвертому раунді. Американець пропустив лівий хук у щелепу і повалився обличчям на канвас. Рефері змушений був зупинити бій.

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Таким чином, Дюбуа завоював титул регулярного чемпіона світу за версією WBA, який раніше належав Браяну. Дюбуа здобув 18-ту перемогу у професійному рингу, з яких 17 достроково. На його рахунку одна поразка.

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Тревор Браян, своєю чергою, зазнав першої поразки в кар'єрі. Раніше переможна серія американця становила 22 бої, з яких 15 разів він перемагав нокаутом.

Додамо, що переможець бою Даніель Дюбуа тепер претендуватиме на титул чемпіона світу WBA, яким зараз володіє українець Олександр Усик.