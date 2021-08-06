Герої Олімпіади в Токіо повернулися в Україну: фото зустрічі олімпійського чемпіона Беленюка

Українські борці греко-римського стилю повернулися на батьківщину після виступу на Олімпіаді в Токіо. В аеропорту їх зустрічали родичі, друзі, вболівальники та журналісти

Борці повернулися в Украину з Токіо / Фото: Сегодня|Спорт

На Іграх в Токіо українські борці завоювали дві медалі і були дуже близькі до третьої, але Ленур Теміров програв сутичку за бронзу.

Наш знаменитий борець Жан Беленюк приніс Україні перше і поки єдине золото Ігор в Токіо. На Олімпіаді 2016 в Ріо він був срібним призером.

А Парвіз Насібов на своїх перших іграх в кар'єрі завоював срібну медаль. Раніше Насібов не піднімався вище восьмого місця на чемпіонаті Європи-2019!

Реклама

Сьогодні герої Олімпіади в Токіо повернулися в Україну. В аеропорту їм влаштували теплий прийом.

До речі, раніше ми писали що кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку". Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак, а якусь присядку, вона також відзначилася гомофобією та расизмом.