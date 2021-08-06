Герої Олімпіади в Токіо повернулися в Україну: фото зустрічі олімпійського чемпіона Беленюка

Борці повернулися в Украину з Токіо / Фото: Сегодня|Спорт
На Іграх в Токіо українські борці завоювали дві медалі і були дуже близькі до третьої, але Ленур Теміров програв сутичку за бронзу.
Наш знаменитий борець Жан Беленюк приніс Україні перше і поки єдине золото Ігор в Токіо. На Олімпіаді 2016 в Ріо він був срібним призером.
А Парвіз Насібов на своїх перших іграх в кар'єрі завоював срібну медаль. Раніше Насібов не піднімався вище восьмого місця на чемпіонаті Європи-2019!
Сьогодні герої Олімпіади в Токіо повернулися в Україну. В аеропорту їм влаштували теплий прийом.
До речі, раніше ми писали що кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку". Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак, а якусь присядку, вона також відзначилася гомофобією та расизмом.
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