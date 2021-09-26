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Геніальний гол бразильця в чемпіонаті України: відео шедевра

Олег Люлька
26 вересня, 21:56
У поєдинку дев'ятого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 обіграв у Чернігові Десну з рахунком 2:1 завдяки неймовірному удару Марлісона

Марлісон створив бразильське диво / Фото: Металіст 1925

Шедевр у виконанні 23-річного бразильського нападника Металіста 1925 Марлісона Консейсау Олівейри стався вже на 55-й секунді матчу в Чернігові проти Десни.

Відгукнувшись на подачу з кутового, Марлісон вискочив на кут воротарського майданчика і, перебуваючи спиною до воріт, вишукано пробив п'ятою. М'яч, минувши захисників, залетів під дальню штангу.

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Бразилець, ймовірно, забивши найкрасивіший гол у своїй кар'єрі, на радощах мало не з'їв м'яч!

ВІДЕО СУПЕРГОЛА

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Відзначимо, що Металіст 1925 орендував Марлісона на початку серпня у бразильського клубу Фігейренсе з можливим правом викупу. За харківський клуб автор шедевра грає під 33-м номером.

За допомогою гола Марлісона Металіст 1925 на виїзді сенсаційно обіграв Десну 2:1 і піднявся з 12-го на 9-й рядок у турнірній таблиці УПЛ.

Десна – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Тотовицький, 12 – Марлісон, 1, Кравченко, 49

ОГЛЯД МАТЧУ

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