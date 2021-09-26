Гениальный гол бразильца в чемпионате Украины: видео шедевра

Марлисон сотворил бразильское чудо / Фото: Металлист 1925

Шедевр в исполнении 23-летнего бразильского нападающего Металлиста 1925 Марлисона Консейсау Оливейры произошел уже на 55-й секунде матча в Чернигове против Десны.

Откликнувшись на подачу с углового, Марлисон выскочил на угол вратарской площадки и, находясь спиной к воротам, изысканно пробил пяткой. Мяч, миновав защитников, залетел под дальнюю штангу.

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И бразилец, вероятно, забивший самый красивый гол в своей карьере, на радостях чуть не съел мяч!

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Отметим, что Металлист 1925 арендовал Марлисона в начале августа у бразильского клуба Фигейренсе с возможным правом выкупа. За харьковский клуб автор шедевра играет под 33-м номером.

С помощью гола Марлисона Металлист 1925 на выезде сенсационно обыграл Десну 2:1 и поднялся с 12-го на 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

Десна – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Тотовицкий, 12 – Марлисон, 1, Кравченко, 49

ОБЗОР МАТЧА