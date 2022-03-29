Генеральний директор Шахтаря вимагає виключити Росію із ФІФА та УЄФА

Росія має понести покарання за агресію проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська агресія проти України триває вже 34-й день. Путінські загарбники вбивають мирних громадян, не шкодуючи ні старих, ні дітей. Системне знищення українців має всі ознаки геноциду нашого народу.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив агентству Reuters, що Росію слід виключити зі спортивних організацій так само, як Південну Африку епохи апартеїду.

Реклама

"Я хотів би закликати УЄФА та ФІФА зробити ще один крок і скасувати або призупинити членство Росії в їхніх лавах.

У 70-ті роки ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росія має бути виключена за політику геноциду українців та розв'язану ними кровопролитну війну на нашій Батьківщині.

Спорт завжди використовувався росіянами як пропаганда своєї ідеології. Якщо сьогодні ця ідеологія загрожує мирному співіснуванню, Росія має бути повністю ізольована, доки вона не змінить своєї політики знищення всього живого.

Реклама

З початку конфлікту на Донбасі у 2014 році донецький клуб був змушений проводити свої домашні матчі у Львові, Харкові та Києві. Українська ліга наразі призупинена через війну.

Клубу та всім українцям потрібен мир, необхідно зупинити цю шалену війну.

Реклама

Українці борються, і весь світ побачив, що у ці дні ми захищаємо не лише свою свободу та незалежність, а й свободу та цінності демократичного світу.

Проте єдиний спосіб перемогти російську агресію – об'єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти Росії у всіх можливих напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості Росії, щоб вони відчули себе ізольованими та зупинилися.

Що ми можемо зробити у сфері спорту? Ізолювати Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях, і це, за великим рахунком, вже зроблено. Але я хотів би закликати УЄФА та ФІФА зробити ще один крок", – сказав Сергій Палкін.

Зазначимо, що 31 березня на конгресі ФІФА Російський футбольний союз можуть позбавити членства в організації . Розглядаються два варіанти: дворічний бан із можливістю для Росії оскаржити один рік або безстрокова дискваліфікація.