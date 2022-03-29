Генеральный директор Шахтера требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Россия должна понести наказание за агрессию против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская агрессия против Украины длится уже 34-й день. Путинские захватчики убивают мирных граждан, не жалея ни стариков, ни детей. Системное уничтожение украинцев имеет все признаки геноцида.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин заявил агентству Reuters, что Россию следует исключить из спортивных организаций так же, как Южную Африку эпохи апартеида.

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"Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг и отменить или приостановить членство России в их рядах.

В 70-е годы ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а Россия должна быть исключена за политику геноцида украинцев и развязанную ею кровопролитную войну на нашей Родине.

Спорт всегда использовался россиянами как пропаганда своей идеологии. Если сегодня эта идеология угрожает мирному сосуществованию, Россия должна быть полностью изолирована, пока она не изменит свою политику уничтожения всего живого.

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С начала конфликта на Донбассе в 2014 году донецкий клуб был вынужден проводить свои домашние матчи во Львове, Харькове и Киеве. Украинская лига в настоящее время приостановлена ​​​​из-за войны.

Клубу и всем украинцам нужен мир, необходимо остановить эту безумную войну.

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Украинцы борются, и весь мир увидел, что в эти дни мы защищаем не только свою свободу и независимость, но и свободу и ценности демократического мира.

Однако единственный способ победить российскую агрессию – объединить наши усилия. Необходимо ужесточить санкции против России по всем возможным направлениям. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности России, чтобы они (россияне) почувствовали себя изолированными и остановились.

Что мы можем сделать в области спорта? Изолировать Россию от участия в международных спортивных соревнованиях, и это по большому счету уже сделано. Но я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг", – сказал Сергей Палкин.

Отметим, что 31 марта на конгрессе ФИФА Российский футбольный союз могут лишить членства в организации. Рассматриваются два варианта: двухлетний бан с возможностью для России оспорить один год или же бессрочная дисквалификация.