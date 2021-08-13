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"Де я був? З твоєю мамою": футболіст російського клубу жорстко відповів вболівальнику

Олександр Трикіша
13 серпня, 10:05
Футболіст казанського Рубіна Джордже Деспотович потрапив в скандал після грубої відповіді вболівальнику в соцмережах. Перед цим російський клуб вилетів з єврокубків

Джордже Деспотович різко відповів фанату після вильоту з Ліги конференцій / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Рубін за сумою двох матчів програв польському Ракуву (0:0 і 0:1) і вилетів з Ліги конференцій на стадії третього раунду кваліфікації. До речі, раніше слідом за Ворсклою Лігу Конференцій покинув і Колос.

Після цього футболісти потрапили під хвилю критики з боку вболівальників. Дісталося і Деспотовичу.

"Де кращий нападник РПЛ, який говорив, якби не Казахстан, то в Барсі або Реалі грав? Де ти, Джордже Деспотович? – написав уболівальник.

Сербський нападник не довго думав і різко відповів фанату: "З твоєю мамою".

Найцікавіше, що Деспотович пропускав матч через травму і ніяк не міг вплинути на результат гри. Проте, навряд чи він мав право так спілкуватися з уболівальниками своєї команди.

Раніше ми писали, що український гравець принципово відмовився від переїзду в Росію – за нього пропонували солідну суму. Десна готова була продати Олексія Гуцуляка в Крила Рад за 1 мільйон євро, але вінгер не захотів грати в сусідній країні.

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