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"Где я был? С твоей мамой": футболист российского клуба жестко ответил болельщику

Александр Трикиша
13 августа, 10:05
Футболист казанского Рубина Джордже Деспотович попал в скандал после грубого ответа болельщику в соцсетях. Перед этим российский клуб вылетел из еврокубков

Джордже Деспотович резко ответил фанату после вылета из Лиги конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Рубин по сумме двух матчей проиграл польскому Ракуву (0:0 и 0:1) и вылетел из лиги конференций на стадии третьего раунда квалификации. Кстати, ранее вслед за Ворсклой Лигу Конференций покинул и Колос.

После этого футболисты попали под волну критики со стороны болельщиков. Досталось и Деспотовичу.

"Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в "Барсе" или "Реале" играл? Где ты, Джордже Деспотович? – написал болельщик.

Сербский нападающий не долго думал и резко ответил фанату: "С твоей мамой".

Самое интересное, что Деспотович пропускал матч из-за травмы и никак не мог повилять на исход игры. Тем не менее, вряд ли он имел право так общаться с болельщиками своей команды.

Ранее мы писали, что украинский игрок принципиально отказался от переезда в Россию – за него предлагали солидную сумму. Десна готова была продать Алексея Гуцуляка в Крылья Советов за 1 миллион евро, но вингер не захотел играть в соседней стране.

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