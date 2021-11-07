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Верес 0
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Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
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Десна --
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Де дивитись гонку Формули-1. Всі трансляції Гран-прі Мексики

Андрій Трофімов
7 листопада, 19:32
Розклад трансляцій гонки Гран-прі Мексики у Формулі-1 на ТБ та в інтернеті. Битва Макса Ферстаппена та Льюїса Гамільтона за титул чемпіона

Формула-1. Гран-прі Мексики / Фото: Reuters

Цього сезону Формула-1 інтригує безкомпромісним протистоянням Гамільтона та Ферстаппена. Сьогодні розв'язка сезону стане трохи ближчою. На автодромі імені братів Родрігес у Мехіко відбудеться гонка Гран-прі Мексики.

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Початок гонки – о 21:00 за київським часом, завершиться вона має близько 23:00.

Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками. Лідирує Макс Ферстаппен з Ред Булл (287.5 очок), у ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з Мерседеса (275.5 очок).

Третій – ще один пілот Мерседеса Валттері Боттас (185 очок).

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Де дивитись Гран-прі Мексики у Формулі-1:

  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляція гонки на сервісі OLL.TV (у передплаті)
  • DAZN (Іспанія, Японія)
  • Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor
  • C More Streaming (Фінляндія)
  • MBC Action
  • ViaPlay (Данія, Норвегія, Швеція)

Формула-1. Гран-прі Мексики / Фото: Reuters

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Гран-прі Мексики – це 18-й етап чемпіонату Формули-1. Загалом у сезоні-2021 буде 22 етапи.

  • Наступний етап, Гран-прі Бразилії, пройде 12-14 листопада;
  • Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.

Нагадаємо, що найшвидший гонщик Гран-прі Мексики отримав унікальний шолом. Переможцю кваліфікації вручили копію шолома Хуана Мануеля Фанхіо, у якому той став чемпіоном 70 років тому.

Формула-1. Гран-прі Мексики / Фото: Reuters