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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Унікальний шолом отримає найшвидший гонщик Гран-прі Мексики

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 листопада, 15:26
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Переможцю кваліфікації вручать копію шолома Хуана Мануеля Фанхіо, у якому той став чемпіоном 70 років тому
Нагорода для переможця кваліфікації
Нагорода для переможця кваліфікації

Цими вихідними в Мексиці проходить етап Формули-1. За традицією переможцям кваліфікації Гран-прі Ф-1 видають міні-шину Pirelli. А ось у Мексиці буде цінніший подарунок.

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Організатори вирішили відзначити 70-ті роковини першої перемоги Хуана Мануеля Фанхіо в чемпіонаті Формули-1. Тому найшвидший пілот кваліфікації отримає сертифіковану копію шолома, яку одягав Фанхіо того сезону.

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За свою кар'єру Хуан Мануаель Фанхіо ставав п'ять разів чемпіоном. Його рекорд зумів побити Міхаель Шумахер лише у нашому столітті.

Аргентинський гонщик також є рекордсменом з найвищого відсотка перемог у Формулі-1 – виграв 24 з 52 гонок, у яких він брав участь.

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