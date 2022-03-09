Український народ ніколи не забуде, що з ним вчинили. Гвардіола присоромив НАТО та ЄС

Хосеп Гвардіола обурений невтручанням НАТО / Фото: Reuters
Вторгнення Росії до України триває вже 14 днів. Армія сусідньої держави бомбить наші міста і не шкодує мирного населення.
Сьогодні в Маріуполі розбомбили пологовий будинок. Через такі дії РФ дедалі частіше звучать посилання до НАТО закрити небо над Україною.
Втім, організація вважає за краще залишатися осторонь смертей дітей і жінок. Таку позицію НАТО, а також США та країн ЄС в інтерв'ю Larazon розкритикував наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.
"Велика світова драма полягає в тому, що деякі країни продовжують руйнуватися, оскільки одна людина вирішила, що невинних теж треба знищити. Світ, як і раніше, мовчить, люди встають, а уряди країн світу, які повинні були ухвалити рішення або сказати, що цього не може бути.
Якщо це відбувається, це означає провал політики, економіки та всіх. Коли це відбувається, ненависть генерується у майбутніх поколіннях. Щоб виправити це, вам можуть знадобитися століття.
Український народ ніколи не забуде, що з ним зробили. Бути вдома, ходити до школи, їсти, вечеряти – за рішенням людини країна зруйнована. Ти втрачаєш усе і тобі доводиться через людину їхати до іншої країни. Це не було викликане вами, мною чи кимось.
Де НАТО? Де США? Де Європейський Союз? Пізно намагатися знайти мирне рішення. Це є синонім абсолютного провалу політичних організацій. Здається, що вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще. А насправді це провал".