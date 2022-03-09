Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали. Гвардиола пристыдил НАТО и ЕС

Хосеп Гвардиола возмущен невмешательством НАТО / Фото: Reuters

Вторжение России в Украину продолжается уже 14 дней. Армия соседнего государства бомбит наши города и не жалеет мирной население.

Сегодня в Мариуполе разбомбили роддом. Из-за таких действий РФ все чаще звучат посылы к НАТО закрыть небо над Украиной.

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Впрочем, организация предпочитает оставаться в стороне от смертей детей и женщин. Такую позицию НАТО, а также США и стран ЕС в интервью Larazon раскритиковал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

Хосеп Гвардиола недоволен календарем АПЛ / Фото: REUTERS

"Большая мировая драма заключается в том, что некоторые страны продолжают рушиться, поскольку один человек решил, что невинных тоже нужно уничтожить. Мир, как и раньше, молчит, люди встают, а правительства стран мира, которые должны были принять решения или сказать, что этого не может быть. Если это происходит, это означает провал политики, экономики и всех. Когда это происходит, ненависть генерируется в будущих поколениях. Чтобы исправить это, вам могут понадобиться века.

Разрушения в Харькове / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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