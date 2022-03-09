Украинский народ никогда не забудет, что с ним сделали. Гвардиола пристыдил НАТО и ЕС

Хосеп Гвардиола возмущен невмешательством НАТО / Фото: Reuters
Вторжение России в Украину продолжается уже 14 дней. Армия соседнего государства бомбит наши города и не жалеет мирной население.
Сегодня в Мариуполе разбомбили роддом. Из-за таких действий РФ все чаще звучат посылы к НАТО закрыть небо над Украиной.
Впрочем, организация предпочитает оставаться в стороне от смертей детей и женщин. Такую позицию НАТО, а также США и стран ЕС в интервью Larazon раскритиковал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.
"Большая мировая драма заключается в том, что некоторые страны продолжают рушиться, поскольку один человек решил, что невинных тоже нужно уничтожить. Мир, как и раньше, молчит, люди встают, а правительства стран мира, которые должны были принять решения или сказать, что этого не может быть.
Если это происходит, это означает провал политики, экономики и всех. Когда это происходит, ненависть генерируется в будущих поколениях. Чтобы исправить это, вам могут понадобиться века.
Украинский народ никогда не забудет то, что с ним сделали. Быть дома, ходить в школу, есть, ужинать – по решению человека страна разрушена. Ты теряешь все и тебе приходится из-за человека ехать в другую страну. Это не было вызвано вами, мной или кем-то.
Где НАТО? Где США? Где Европейский Союз? Поздно стараться найти мирное решение. Это синоним абсолютного провала политических организаций. Кажется, что они существуют лишь для того, чтобы мы могли жить немного лучше. А на самом деле это провал".