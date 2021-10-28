"Ф'юрі з Вайлдером хотіли повбивати один одного". Усик не в захваті від мегафайту року

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Зараз Олександр Усик більше сконцентрований на своєму майбутньому бою-реванші з Ентоні Джошуа, але при цьому віддає належне чемпіону WBC Тайсону Ф'юрі, своєму можливому супернику в об'єднавчому поєдинку.

Читайте також: Новий тренер не врятує Джошуа! Усик робить ставку на перевірену команду

Реклама

Матч-реванш із Джошуа може стати для українця путівкою у безсмертя. Це буде захоплююче зіткнення боксерських розумів та неординарних особистостей.

" Це буде дуже цікавий бій", – сказав у передчутті майбутньої сутички Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Причому яскрава перемога Циганського короля над Бронзовим бомбардувальником не викликає захоплення у чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO.

Реклама

"Я дивився бій Ф'юрі з Вайлдером, але особливо не думав про це". Вони просто хотіли вбити друг одного", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Daily Mail.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що такі авторитети, як Боб Арум, Джордж Форман та Роберт Гарсія назвали чемпіонський поєдинок у Лас-Вегасі найкращим в історії боксу.

У той же час, промоутер Усика Олександр Красюк висміяв яскравий мегафайт у Лас-Вегасі. На думку фахівця, Ф'юрі та Вайлдер це дві "солодкі булочки" для Усика.

Реклама