"Ф'юрі з Вайлдером хотіли повбивати один одного". Усик не в захваті від мегафайту року

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS
Зараз Олександр Усик більше сконцентрований на своєму майбутньому бою-реванші з Ентоні Джошуа, але при цьому віддає належне чемпіону WBC Тайсону Ф'юрі, своєму можливому супернику в об'єднавчому поєдинку.
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Матч-реванш із Джошуа може стати для українця путівкою у безсмертя. Це буде захоплююче зіткнення боксерських розумів та неординарних особистостей.
" Це буде дуже цікавий бій", – сказав у передчутті майбутньої сутички Усик.
Причому яскрава перемога Циганського короля над Бронзовим бомбардувальником не викликає захоплення у чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO.
"Я дивився бій Ф'юрі з Вайлдером, але особливо не думав про це".
Вони просто хотіли вбити друг одного", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Daily Mail.
Нагадаємо, що такі авторитети, як Боб Арум, Джордж Форман та Роберт Гарсія назвали чемпіонський поєдинок у Лас-Вегасі найкращим в історії боксу.
У той же час, промоутер Усика Олександр Красюк висміяв яскравий мегафайт у Лас-Вегасі. На думку фахівця, Ф'юрі та Вайлдер це дві "солодкі булочки" для Усика.