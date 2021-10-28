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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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"Ф'юрі з Вайлдером хотіли повбивати один одного". Усик не в захваті від мегафайту року

Сергій Шаховець
28 жовтня, 11:06
Новий чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO розповів про свої враження від поєдинку Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Зараз Олександр Усик більше сконцентрований на своєму майбутньому бою-реванші з Ентоні Джошуа, але при цьому віддає належне чемпіону WBC Тайсону Ф'юрі, своєму можливому супернику в об'єднавчому поєдинку.

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Матч-реванш із Джошуа може стати для українця путівкою у безсмертя. Це буде захоплююче зіткнення боксерських розумів та неординарних особистостей.

" Це буде дуже цікавий бій", – сказав у передчутті майбутньої сутички Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Причому яскрава перемога Циганського короля над Бронзовим бомбардувальником не викликає захоплення у чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO.

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"Я дивився бій Ф'юрі з Вайлдером, але особливо не думав про це".

Вони просто хотіли вбити друг одного", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Daily Mail.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що такі авторитети, як Боб Арум, Джордж Форман та Роберт Гарсія назвали чемпіонський поєдинок у Лас-Вегасі найкращим в історії боксу.

У той же час, промоутер Усика Олександр Красюк висміяв яскравий мегафайт у Лас-Вегасі. На думку фахівця, Ф'юрі та Вайлдер це дві "солодкі булочки" для Усика.

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Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing