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"Ф'юрі та Вайлдер відбили собі дупи, але такий бокс нам потрібний". Президент UFC захоплений чемпіонським боєм

Сергій Шаховець
13 жовтня, 12:18
Неймовірний поєдинок за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі між Ф'юрі та Вайлдером став одним з кращих в історії боксу

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Американський бізнесмен, чинний президент UFC Дана Вайт прокоментував яскраву перемогу чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі над колишнім володарем цього поясу Деонтеєм Вайлдером.

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"Вважаю, що це було приголомшливо. Боксу потрібен був такий бій. Неймовірний бій у важкій вазі.

Я думав, вони обидва відбили свої дупи. Те, скільки важив Ф'юрі і як він боровся... Він побував у нокдауні, але вставав і бився. Це було саме те, що потрібно боксу.

Радий, що так вийшло. Вітаю їх обох, всіх причетних і весь світ боксу", – процитував Вайта BJPenn.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер провели на професійному рингу три поєдинки. Перший бій завершився внічию, хоча Ф'юрі двічі побував у нокдауні. У другому бою рефері зафіксував перемогу Циганського короля технічним нокаутом у сьомому раунді. У третьому поєдинку Тайсон нокаутував суперника в 11-му раунді.

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Ми повідомляли, що атлетична комісія штату Невада тимчасово відсторонила обох учасників божевільного бою. Щоправда, у випадку з Ф'юрі обмежилися лише одним місяцем – до 24 листопада. А ось Вайлдер не зможе боксувати до 8 квітня 2022 року.

До речі, раніше з'явилася інформація, що Ф'юрі може завершити кар'єру.

Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC / Фото: Reuters

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