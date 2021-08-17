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Футболіст одягнув росіянку, яка роздяглася на трибунах до трусів

Андрій Трофімов
17 серпня, 16:14
Захисник клубу Уфа і збірної Австрії Моріц Бауер подарував футболку вболівальниці, яка під час матчу з Локомотивом влаштувала "стриптиз" на стадіоні

Азалія достукалася до Моріца / Фото: Чемпионат

По ходу матчу третього туру РПЛ Уфа – Локомотив (1:1) фанатка господарів поля на ім'я Азалія зняла з себе топік і шорти, залишившись в одній нижній білизні.

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У такому вигляді дівчина показала плакат-звернення до австрійського захисника Уфи Моріца Бауера: "Бауер, подаруй футболку, бо холодно".

Австрієць відреагував – перед сьогоднішнім тренуванням команди подарував Азалії іменну футболку, йдеться на сайті Уфи.

Раніше ми писали, що в Росії сталася масова бійка футболістів: затримали понад 30 гравців.

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