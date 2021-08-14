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Футболіст, який виграв чотири Ліги чемпіонів, став "дияволом"

Любомир Луканюк
14 серпня, 16:46
Манчестер Юнайтед провів презентацію свого зіркового новачка – французького захисника Рафаеля Варана, який переїхав до Англії з Реала

Варан уже в Манчестері / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Захисник збірної Франції Рафаель Варан офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед. Контракт розрахований до червня 2025 року. 28-річного футболіста представили на "Олд Траффорд" перед матчем першого туру АПЛ з Лідсом.

"Манчестер Юнайтед – один з найбільш знакових клубів світового футболу, і можливість приїхати сюди і зіграти в Прем'єр-Лізі – це те, від чого я не міг відмовитися. Я хочу досягти набагато більшого в своїй кар'єрі, і я знаю, що приєднуюся до команди, повної великих гравців, які всі будуть мати однакову рішучість вигравати матчі і трофеї" , – заявив Варан.

Як повідомляє A Bola з посиланням на ABC, Реал отримає 58 млн євро за 28-річного француза. Зарплата – 12 млн євро в рік.

Нагадаємо, Варан провів в Реалі десять років, вигравши з мадридцями 18 трофеїв. В тому числі, чотири Ліги чемпіонів.

Варан / Фото: AFP

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