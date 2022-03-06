Футболіст із Казахстану застряг у столиці України: "Досить години, щоб закохатися в Київ!"

Футболіст із Казахстану Маді Жакіпбає залишився у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Молодий казахський футболіст Маді Жакіпбаєв із початком військових дій залишився у Києві та допомагає мешканцям української столиці.

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Не зумівши закріпитися у чемпіонаті Литви, у лютому Жакіпбаєв виїхав до Кишинева з пересадкою у столиці України: "Моя валіза з речами досі (сподіваюся) лежить у камері зберігання аеропорту Бориспіль. Так я виявився тут. Мені вистачило години, щоб закохатися у Київ ".

Сайт transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста з Казахстану у 100 тисяч євро.

Ось що пише про своє перебування у Києві сам футболіст:

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Усім привіт!

Мене звуть Маді Жакіпбаєв, мені 21 рік і я професійний футболіст. У професійному спорті я із 9 років.

Я зупиниться у хостелі у центрі міста. Тепер це мій другий Дім, а люди, поряд з якими я опинився, ми ділимо їжу та проживаємо ці дні разом – це моя друга Сім'я (Оксана, Юра, Діана та кіт Тимофій).

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Ніхто з нас навіть не подумав їхати з міста. Злякатися, боятися, зневіритися і тікати – це не про мене. Чесно кажучи, я з перших днів ладен був дати присягу і йти воювати, але мої рідні геть-чисто заборонили мені виходити. Заради поваги до самого себе, я готовий піти проти всіх, але з любові та поваги до рідних я погодився. Залишатися осторонь я не міг, мене так виховали. Я розумів, що маю хоч якось допомогти людям, які нас захищають.

Я добровільно і абсолютно безоплатно допомагаю готувати, розкладати та фасувати їжу для військових та людей, які цього потребують.

Звичайно ж, багато хто не розуміє, чому я досі в Києві і не повернувся додому, дехто засуджує. Люди, які зі мною знайомі, знають, що я роблю це не для хайпу та фейкового героїзму, а просто я такий.

Виїжджати з Києва я поки що не планую.

Я залишаюся тут насамперед, щоб допомогти людям, а потім заради футболу. Хоча чудово розумію, що зараз усім явно не до футболу, але сподіваюся, що незабаром усе закінчиться благополучно і я буду на крок ближче до мети. Я дуже хотів би спробувати себе у таких футбольних клубах, як Динамо Київ та Шахтар Донецьк.

Ще хотілося б додати, що я, будучи громадянином Казахстану, дуже люблю свою країну і за Батьківщину будь-якому горлянку перегризу. Але залишатися в Казахстані щодо футбольної кар'єри я не буду.

Вірю, що все буде гаразд!