Футбол тут ні до чого: Шеву хочуть відправити на Олімпіаду

У Шевченка ключки для гольфу з прапором України / Фото: Getty Images, Instagram

Володар "Золотого м'яча"-2004 Андрій Шевченко жодного разу не брав участі в Олімпіаді як футболіст, але міг би зробити це як гольфіст. Про це заявив віцепрезидент української Федерації гольфу Юрій Сапронов.

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"Якби Андрій захотів грати на гольфовому турнірі Олімпіади, а НОК України або Міністерство спорту йому б це запропонувало, то саме під прізвище Шевченка ми отримали б wild card ("особливе запрошення"), і він міг би там зіграти", – наводить слова Юрія Сапронова Tribuna

"Український гольф молодий і на найближчі дві Олімпіади ми за рейтингом не зможемо підготувати спортсмена або спортсменку на Олімпійські ігри. Ми колись до цього прийдемо, але це довгий шлях. А під Шеву wild card Україна могла б отримати. Це моя думка", – сказав Сапронов.

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Відзначимо, що наступні літні Олімпіади відбудуться в 2024 і 2028 роках – у Парижі і Лос-Анджелесі.

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За словами Сапронова, Шеві, нехай він і не професіонал у гольфі, могли б видати особливе запрошення на Олімпіаду, з огляду на те, як би це сприяло популяризації гольфу.

"У 2013 році ми провели в Харкові змагання, в яких брали участь 150 людей з 33 країн світу. Турніру такого рівня в Україні ще не було. У мене, як у господаря, було чотири wild card для любителів. Одну з них отримав Андрій Шевченко. Він грав у нас", – згадує Сапронов

"Коли потім ми з директорами Challenge Tour аналізували змагання в Харкові, то мені сказали: "Юро, ми отримуємо 200-300 публікацій за підсумками таких турнірів. Тепер ми отримали 900 згадувань у ЗМІ і в 700 з них писали, що Шевченко взяв участь в професійному турнірі з гольфу. Це тоді було всюди – на BBС, CNN, Euronews, Eurosport".