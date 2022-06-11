Футбол став інформаційною зброєю, яка допоможе наблизити перемогу – директор Шахтаря

Шахтар має досвід організації благодійних матчів у Європі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Юрій Свиридов зазначає, що досвід благодійних ігор Шахтаря у Європі демонструє потужне значення, яке набув наш футбол для України у період війни.

"Футбол у нашому випадку – інформаційна зброя. Поширювати інформацію про війну – це користь, яку ми можемо робити для нашої перемоги", – зазначає він, додаючи: "Нам потрібна не просто зброя, а потужна зброя – потрібні MLRS, "Гарпуни", HIMARS і т.д.".

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На думку представника Шахтаря, цей вплив футболу має братися до уваги під час вирішення формату майбутнього Чемпіонату України.

"Де має проводитись чемпіонат. Переконаний – у декількох країнах. Якщо ми гратимемо тільки на заході у Львові або в Ужгороді, то наша інформаційна гармата мовчатиме, тоді як інформаційна зброя агресора потужно стріляє на сторінках світових видань, переконує, що потрібно закінчувати, потрібно домовлятись, потрібно віддати заради миру.

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Але, запевняю, у Європі якомога частіше мусять бачити очі наших гравців, сповнені сліз, там мають майоріти наші прапори, лунати наші меседжі й відбуватись акції. Усі повинні розуміти, чому ми граємо в Любліні, Гданську чи Бухаресті, а не в Донецьку, Луганську чи Сімферополі. Відповідь проста: тому що в нас триває війна, наші міста окуповані, нам потрібна підтримка", – резюмував Свиридов у блозі на Tribuna.ua.

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Раніше власник Шахтаря Рінат Ахметов анонсував виділення 2 млн доларів для проведення чемпіонату України у наступному сезоні.